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Noaptea Muzeelor revine în sate

Noaptea Muzeelor la Sate

Noaptea Muzeelor la Sate

Scris deStoica Marian
Publicat19 aug. 2026, 11:11
Sursărealitatea.net

Case memoriale, biserici, conace și gospodării tradiționale pot fi vizitate pe 29 august.

Peste 165 de muzee, colecții și obiective de patrimoniu din mediul rural vor participa la cea de-a patra ediție a evenimentului Noaptea Muzeelor la Sate, programat în 29 august.

Publicul va putea vizita case memoriale, conace, gospodării tradiționale, situri arheologice, biserici, mori, ateliere de meșteșugari și alte obiective care păstrează patrimoniul satului.

Ediția din acest an continuă proiectul Ecosistemelor Muzeale Rurale Vii.

„Anul trecut au fost dezvoltate primele cinci ecosisteme ale reţelei Nopţii Muzeelor la Sate, în Ţara Făgăraşului, Ţara Haţegului, Depresiunea Crasna, Valea Crişului Negru şi zona Tulcea. În 2026, acestea intră într-o etapă de maturizare, iar reţeaua se extinde prin dezvoltarea unui al şaselea ecosistem, la Coronini, în judeţul Caraş-Severin. Astfel, modelul ajunge la 1+5 Ecosisteme Muzeale Rurale Vii”, se arată în comunicat.

Potrivit organizatorilor, conceptul porneşte de la ideea că patrimoniul rural nu este doar ceva ce trebuie conservat, ci o resursă vie, capabilă să genereze creaţie şi dezvoltare locală. Ecosistemele reunesc actori culturali, comunităţi locale, artişti, copii, profesionişti şi vizitatori şi creează contexte în care ideile şi resursele pot circula.

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