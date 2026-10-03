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Incendiu puternic la acoperișul unui bloc din Suceava

Incendiu suceava

Incendiu suceava

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Realitatea de Suceava
Scris de Realitatea de Suceava Publicat: 3 oct. 2026, 08:48

Un puternic incendiu a izbucnit, vineri seară, la acoperișul unui bloc din cartierul Burdujeni, municipiul Suceava. La fața locului au intervenit numeroase echipaje ale pompierilor, inclusiv cinci autospeciale de stingere, trei autoscări, o autospecială pentru descarcerare și echipaje SMURD și ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Pompierii au reușit să localizeze incendiul și au eliminat pericolul de propagare a flăcărilor. Concomitent cu intervenția, salvatorii au verificat apartamentele și au evacuat persoanele care nu reușiseră să se autoevacueze.

Potrivit ISU Suceava, nu au fost înregistrate victime. Autoritățile au pregătit măsuri pentru relocarea temporară a locatarilor care nu vor putea reveni în locuințe. Au fost puse la dispoziție 14 locuri la Liceul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” și 10 camere în regim hotelier pentru persoanele afectate.

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