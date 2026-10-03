Incendiu puternic la acoperișul unui bloc din Suceava

Un puternic incendiu a izbucnit, vineri seară, la acoperișul unui bloc din cartierul Burdujeni, municipiul Suceava. La fața locului au intervenit numeroase echipaje ale pompierilor, inclusiv cinci autospeciale de stingere, trei autoscări, o autospecială pentru descarcerare și echipaje SMURD și ale Serviciului de Ambulanță Județean.

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