Advertising
Sanatate· 2 min citire
Alexandru Rogobete, către Ilie Bolojan: ”Sănătatea nu este supermarket, iar medicamentele nu se prescriu la ofertă”
FOTO: Arhivă
Publicat20 aug. 2026, 21:29
SursăRealitatea.Net
Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății și deputat PSD, i-a transmis, joi seară, un mesaj premierului interimar Ilie Bolojan, avertizându-l că două medicamente care tratează aceeași boală nu sunt automat interschimbabile. Social-democratul a subliniat că sănătatea nu trebuie tratată ca un simplu calcul financiar, iar alegerea tratamentelor trebuie făcută în funcție de eficiența acestora.
Citește și
- 21:28Avertisment dur transmis de pacienți lui Ilie Bolojan: Tratamentele din hârtii nu salvează vieți
- 17:04ANSVSA mobilizează 50 de experți pentru limitarea unui focar de variolă ovină și caprină
- 09:40Cardul de sănătate ar putea dispărea de la 1 septembrie. Cu ce document va fi înlocuit
- 09:03Start pentru Programul FIV 2026: înscrierile încep luni. Ce acte trebuie să depui și care este termenul-limită
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Suceava și pe Google News