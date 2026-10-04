Bărbat de 65 de ani, găsit mort în grădina unei locuințe din Burla. Era căzut sub un prun

Un bărbat de 65 de ani a fost găsit mort în grădina locuinței sale din Burla, județul Suceava. Lângă acesta se aflau o scară și o găleată.
Un bărbat în vârstă de 65 de ani a fost găsit decedat în grădina locuinței sale din comuna Burla, județul Suceava. Trupul acestuia se afla sub un prun, iar în apropiere au fost descoperite o scară din lemn și o găleată. Împrejurările exacte în care s-a produs decesul urmează să fie stabilite de anchetatori.
Bărbatul a fost găsit în grădina locuinței
Descoperirea a fost făcută dimineața, după ce un localnic care trecea prin zonă a observat un bărbat căzut la pământ într-o grădină și a sunat la 112.
La fața locului au intervenit polițiștii și un echipaj medical. Cadrele medicale au constatat decesul bărbatului.
Lângă bărbat au fost găsite o scară și o găleată
Trupul neînsuflețit a fost găsit sub un prun. În imediata apropiere se aflau o scară din lemn și o găleată.
Aceste obiecte i-au determinat pe anchetatori să ia în calcul ipoteza că bărbatul s-ar fi aflat în copac pentru a culege fructe înainte de a fi găsit la pământ. Deocamdată, această ipoteză urmează să fie verificată în cadrul cercetărilor.
Nu au fost observate leziuni vizibile
La examinarea sumară a trupului nu au fost identificate leziuni vizibile.
Potrivit declarațiilor oferite de familie, bărbatul avea probleme cardiace și nu ar fi urmat tratamentul prescris de medic. Aceste informații vor fi analizate împreună cu rezultatele necropsiei pentru stabilirea cauzei exacte a decesului.
Trupul a fost transportat la morga Spitalului Municipal Rădăuți
Trupul bărbatului a fost transportat la morga Spitalului Municipal Rădăuți, unde urmează să fie efectuată necropsia.
Investigația medico-legală va stabili cauza exactă a decesului și va clarifica circumstanțele în care s-a produs tragedia.
Poliția continuă cercetările
În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal și efectuează cercetări pentru ucidere din culpă.
Anchetatorii urmează să stabilească exact ce s-a întâmplat înainte ca bărbatul să fie găsit fără viață în grădina locuinței.