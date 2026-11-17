Publicat 17 nov. 2026, 07:52 Actualizat 17 nov. 2026, 07:54 Sursă Realitatea PLUS

Un accident rutier grav s-a produs luni seară, în localitatea Poiana, comuna Zvoriștea, județul Suceava. Două autovehicule, o autoutilitară și un autoturism, s-au ciocnit violent, iar la scurt timp după impact ambele au fost cuprinse de flăcări. Din fericire, în urma accidentului nu au fost înregistrate victime.

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