Trei bărbați, arestați preventiv pentru agresiunea asupra unui bărbat, în județul Suceava

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 12 nov. 2026, 20:18

Trei bărbați au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, iar o femeie a fost plasată sub control judiciar, după ce ar fi agresat și sustras bunuri unei persoane în cartierul Obcini din Suceava.

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