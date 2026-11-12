Trei bărbați, arestați preventiv pentru agresiunea asupra unui bărbat, în județul Suceava

Trei bărbați au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, iar o femeie a fost plasată sub control judiciar, după ce ar fi agresat și sustras bunuri unei persoane în cartierul Obcini din Suceava.
Incidentul a avut loc marți, 10 noiembrie 2026, în jurul orei 8:35, pe o stradă din municipiu. Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, cei patru suspecți au lovit victima cu pumnii și picioarele în zona capului și a corpului.
Bunuri sustrase și prejudiciu recuperat
În timpul agresiunii, persoanele implicate ar fi sustras telefonul mobil al victimei și portofelul, care conținea 135 de lei, documente personale, carduri bancare și legitimația de serviciu. Prejudiciul a fost estimat la 1.500 de lei și a fost recuperat ulterior.
Victima a suferit leziuni care necesită între 12 și 14 zile de îngrijiri medicale.
Măsuri preventive dispuse
În urma cercetărilor desfășurate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Suceava, sub coordonarea procurorilor, cele patru persoane au fost identificate și reținute pentru 24 de ore în cursul zilei de 10 noiembrie. Procurorii au pus în mișcare acțiunea penală împotriva acestora pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie.
Miercuri, 11 noiembrie, inculpații au fost prezentați Judecătoriei Suceava cu propunere de arestare preventivă. Judecătorul de drepturi și libertăți a admis cererea în cazul celor trei bărbați, dispunând măsura pentru o perioadă de 30 de zile. În cazul femeii, instanța a decis luarea măsurii controlului judiciar.
Cercetările continuă sub supravegherea procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs agresiunea. Cele patru persoane beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.