Dosar penal pentru un șofer care a acroșat un bătrân și a părăsit locul accidentului

Scris de Andreea Damian Publicat: 14 nov. 2026, 10:52

Poliția din Suceava a deschis un dosar penal împotriva unui șofer de BMW care a acroșat un bătrân de 72 de ani pe DJ 209H, la Baia. Ambii implicați au părăsit locul fără să anunțe autoritățile.

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