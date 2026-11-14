Dosar penal pentru un șofer care a acroșat un bătrân și a părăsit locul accidentului

Poliția din Suceava a deschis un dosar penal împotriva unui șofer de BMW care a acroșat un bătrân de 72 de ani pe DJ 209H, la Baia. Ambii implicați au părăsit locul fără să anunțe autoritățile.
Un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului a fost deschis în urma unui eveniment rutier petrecut pe DJ 209H, în satul Baia, comuna Baia. Incidentul a avut loc în data de 14 octombrie 2026, în jurul orei 17:40.
Potrivit primelor verificări ale poliției, un tânăr de 24 de ani, din aceeași comună, conducea un autoturism BMW pe direcția Fălticeni – Baia. În timpul deplasării, șoferul l-ar fi acroșat pe un localnic în vârstă de 72 de ani.
După impact, cele două persoane implicate s-au întors la domiciliu, fără să anunțe poliția sau alte autorități despre producerea accidentului. Bărbatul de 72 de ani a fost transportat ulterior cu ambulanța la Spitalul Municipal Fălticeni.
Medicii i-au stabilit diagnosticul de contuzie medie la nivelul cubitusului stâng, iar pacientul nu a rămas internat. La prezentarea în unitatea medicală, bătrânul nu a menționat că leziunile au fost provocate de un accident rutier.
Cercetările preliminare efectuate de polițiști au indicat că victima se afla pe partea carosabilă la momentul impactului, fiind considerată responsabilă pentru producerea evenimentului. Investigatorii urmează să stabilească împrejurările exacte ale accidentului și răspunderea penală a celor implicați.