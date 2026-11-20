Donald Trump a ajuns în Statele Unite după întâlnirea cu Vladimir Putin și Xi Jinping. Președintele american a anunțat că astăzi la ora 19:00 va organiza o conferință de presă, unde va prezenta concluziile summitului istoric. Corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă, Ana Maria Păcuraru, a analizat întreaga situație.
Ora 19: discursul lui Trump după summitul istoric
Donald Trump s-a întors în Statele Unite după întâlnirea cu Vladimir Putin și Xi Jinping, un summit cu miză majoră pe scena internațională. Președintele american a descris vizita drept una „istorică” și a anunțat că va susține o conferință de presă în care va prezenta concluziile discuțiilor și acordurile abordate. Evenimentul este programat la ora 19:00, ora României.
Donald Trump a ajuns înapoi la Casa Albă, după o călătorie de aproximativ 15 ore cu Air Force One. Revenirea liderului american pe teritoriul SUA a fost urmărită îndeaproape de jurnaliști, însă acesta a evitat să ofere declarații ample la coborârea din aeronava prezidențială.
Potrivit relatării transmise de Ana Maria Păcuraru, corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă, Trump a ajuns la Washington în cursul nopții, după ce avionul prezidențial a aterizat la baza militară Joint Base Andrews.
Donald Trump, primele declarații după întâlnirea cu Putin și Xi Jinping
La scurt timp după aterizare, președintele american a fost preluat de elicopterul prezidențial Marine One, care l-a transportat până la peluza de sud a Casei Albe.
În momentul în care a trecut pe lângă reprezentanții presei, Donald Trump a făcut un scurt anunț, fără să accepte întrebările jurnaliștilor.
Ora 3 și 26 de minute, ora României. Marine One, elicopterul prezidențial, aterizează pe peluza de sud a Casei Albe.
Cu puțin timp înainte, Air Force One aterizează la baza militară Joint Base Andrews, de lângă Washington, ca de fiecare dată când președintele se întoarce dintr-o vizită în străinătate.
Imaginile pe care le vedeți sunt exclusive, primite în această noapte de la colegii mei corespondenți la Casa Albă.
3 minute mai târziu, Donald Trump coboară, trece pe lângă jurnaliști și spune o singură frază. Mâine avem conferință de presă la ora 12. A fost istoric. Nu răspunde la nicio întrebare și intră în Casa Albă. Imediat în urma lui vine secretarul comerțului Howard Lutnick, care face cu mâna presei și salută.
La 3 și 38 de minute, Casa Albă anunță că președintele nu mai are nicio apariție publică în această noapte. Încă din avion, pe Truth Social, Trump a numit vizita grozavă și cu consecințe majore. A anunțat că la conferință va vorbi și despre acordurile comerciale cu Thailanda, Filipine și alte state.
De aceea contează că Lutnick vine chiar în spatele președintelui. A fost și o călătorie de recorduri. Cei 13 jurnaliști de la bord alături de Trump spun că a fost cel mai lung zbor fără escală din istoria Air Force One.
15 ore în aer. Avionul a stabilit și un record de greutate de aproape 450 de tone. Fiecare pasager, inclusiv jurnaliștii, a primit de la președinte un cart comemorativ semnat.
Dar miza reală este alta. Pentru prima dată, liderii Statelor Unite, Chinei și Rusiei s-au așezat la aceeași masă toți trei. Washingtonul vrea un acord privind armele nucleare.
Beijingul a refuzat până acum orice astfel de format. Iar Ucraina oficial nu a fost pe agendă, deși Kievul spune că va fi informat de american despre discuții.
Așa că întrebarea pe care ne opunem cu toții este destul de simplă.
Ce înseamnă concret istoric? Răspunsul îl aflăm astăzi la ora 19, ora României când la Washington va fi prânzul.
a declarat Ana Maria Păcuraru, corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă.