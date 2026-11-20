Publicat 20 nov. 2026, 10:47 Sursă realitatea.net

Donald Trump a ajuns în Statele Unite după întâlnirea cu Vladimir Putin și Xi Jinping. Președintele american a anunțat că astăzi la ora 19:00 va organiza o conferință de presă, unde va prezenta concluziile summitului istoric. Corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă, Ana Maria Păcuraru, a analizat întreaga situație.

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