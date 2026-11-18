Publicat 18 nov. 2026, 14:57 Sursă realitatea.net

Anca Alexandrescu a lansat noi acuzații la adresa lui Ilie Bolojan, după ce fostul premier a susținut că este victima unei campanii de hărțuire în urma scandalului legat de folosirea unei mașini SPP la nunta fiicei sale. Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” l-a acuzat de dublă măsură și a prezentat o informație despre ginerele acestuia, despre care susține că ar lucra la ROMATSA. În aceeași intervenție, Anca Alexandrescu a vorbit și despre afacerile fostului general SRI Florian Coldea, lansând acuzații grave privind modul în care acesta și-ar fi construit relațiile de influență.

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