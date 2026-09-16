Advertising
Sanatate· 1 min citire
Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce ni se face pielea de găină?
Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce ni se face pielea de găină? Răspunsul stă într-un reflex automat al sistemului nervos, declanșat de frig sau de emoții puternice, o reacție care păstrează și astăzi urmele trecutului nostru evolutiv.
Citește și
- 08:25Colaps financiar iminent la Ambulanță: 17 județe au rămas fără bani pentru luna septembrie
- 10:59Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce ni se înfundă nasul când plângem?
- 10:45Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: Blue Mind: cum îți „resetează” apa creierul în câteva minute
- 23:36Simptomele infecției cu virusul West Nile care nu trebuie ignorate
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Suceava și pe Google News