Bani pentru panouri fotovoltaice și baterii în instituțiile publice. Cererile se depun din 28 septembrie

Instituțiile publice din România pot accesa finanțări totale de 650 de milioane de euro pentru instalarea de panouri fotovoltaice și sisteme de stocare a energiei.
Banii provin din Fondul pentru Modernizare, iar cererile de finanțare vor putea fi depuse online prin AFIR începând din 28 septembrie 2026. Finanțarea poate acoperi până la 100% din cheltuielile eligibile, în limita a 10 milioane de euro pentru un beneficiar.
Două programe de finanțare
Fondurile sunt împărțite în două programe distincte.
Primul, cu un buget de 500 de milioane de euro, finanțează instalarea unor noi capacități de producere a energiei electrice din surse solare, împreună cu sisteme de stocare. Proiectele pot include și pompe de căldură, iar energia produsă trebuie utilizată pentru consumul propriu.
Bateriile de stocare sunt obligatorii în cadrul acestui program și trebuie dimensionate pentru o perioadă de funcționare cuprinsă între două și patru ore.
Alți 150 de milioane de euro pentru baterii
Al doilea program are un buget de 150 de milioane de euro și este destinat instituțiilor publice care au deja capacități de producere a energiei din surse regenerabile.
Acestea vor putea instala baterii de stocare în spatele contorului, pentru a păstra energia produsă și a o utiliza ulterior pentru propriul consum.
Scopul programelor este reducerea facturilor la energie și creșterea capacității instituțiilor publice de a-și asigura o parte din necesarul energetic.
Cine poate depune cereri
Lista beneficiarilor eligibili este una largă. Pot solicita finanțare:
primăriile și consiliile județene;
subunitățile administrativ-teritoriale;
spitalele finanțate integral din fonduri publice;
instituțiile publice;
unitățile din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională;
unitățile din sistemul administrației penitenciare.
Sunt eligibile și instituțiile publice aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea altor entități publice, cu excepțiile prevăzute în ghidul de finanțare.
Până la 10 milioane de euro pentru un beneficiar
Finanțarea poate ajunge la 10 milioane de euro pentru fiecare beneficiar, iar sprijinul poate acoperi integral cheltuielile eligibile. Pentru proiectele care includ capacități de stocare există și o limită de 200.000 de euro pentru fiecare MWh de stocare instalat.
Acordarea banilor urmărește principiul „primul venit, primul evaluat”, în condițiile stabilite în ghidurile de finanțare.
Când se depun proiectele
Cererile vor putea fi transmise prin platforma AFIR începând cu 28 septembrie 2026, ora 10:00. Termenul-limită este 20 noiembrie 2026, ora 23:59, însă perioada de înscriere se poate încheia mai devreme dacă fondurile disponibile sunt epuizate.
Investițiile aprobate trebuie finalizate și puse în funcțiune până la 31 decembrie 2029.
Instituțiile își pot reduce facturile
Prin cele două programe, autoritățile publice pot investi în producerea și stocarea energiei pentru consum propriu, ceea ce poate reduce dependența de energia cumpărată din rețea.
Finanțarea face parte din Fondul pentru Modernizare, iar AFIR este responsabilă de primirea și evaluarea cererilor și de implementarea proiectelor.