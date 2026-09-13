Economie· 1 min citire

Transportul aerian de pasageri în România a marcat o creștere de 7,8% în al doilea trimestru din 2026

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris deIonut Dumitrescu
Publicat13 sept. 2026, 13:05
Actualizat13 sept. 2026, 14:06

Datele oficiale ale INS confirmă tendința ascendentă a mobilității aeriene, reflectând apetitul ridicat al românilor pentru călătorii și vacanțe.

Institutul Național de Statistică (INS) a publicat un raport referitor la evoluția sectorului aviatic din România, subliniind o creștere semnificativă a numărului de călători. Mai exact, în al doilea trimestru al anului 2026, transportul aerian de pasageri a înregistrat un avans de 7,8% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Această evoluție pozitivă confirmă tendința clară de expansiune a pieței și dorința tot mai mare a românilor de a opta pentru călătoriile cu avionul, fie în scop turistic, fie în interes de afaceri.

Aeroporturile din România, tot mai aglomerate

Dinamica traficului aerian a fost susținută în mod special de rutele internaționale, care continuă să dețină ponderea majoritară în totalul deplasărilor. Aeroporturile principale ale țării, precum Henri Coandă din București, dar și cele regionale din Cluj-Napoca sau Iași, au raportat un flux intens de persoane pe parcursul lunilor de primăvară și început de vară.

Atât companiile aeriene de linie, cât și operatorii low-cost au contribuit decisiv la creșterea volumului total de pasageri, prin suplimentarea curselor și deschiderea unor destinații noi. Specialiștii din domeniu estimează că acest avans statistic din trimestrul al doilea va fi doar un preludiu pentru un sezon estival record.

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