Trei pacienți cu probleme cardiace grave, salvați la Spitalul Județean Suceava. Unul dintre ei are 95 de ani

Echipa de cardiologie intervențională a gestionat mai multe cazuri, inclusiv intervenția asupra unui pacient în vârstă de 95 de ani.
Trei pacienți cu probleme cardiace grave au fost tratați recent la Spitalul Județean Suceava. Printre cazurile prezentate se află cel al unui bărbat în vârstă de 95 de ani, căruia i-a fost implantat un stent.
Intervenția fusese programată, iar pacientul a fost externat la o zi după procedură, conform informațiilor prezentate de medicul cardiolog intervenționist Paul Turcoman.
Cazurile au fost gestionate de o echipă din cadrul cardiologiei intervenționale, din care au făcut parte medicii Paul Turcoman și Ancuța Ciocan, precum și asistentul Sorin Bandol.
Procedurile intervenționale permit tratarea unor afecțiuni cardiovasculare fără intervenții chirurgicale clasice, în funcție de indicația medicală și de starea pacientului.