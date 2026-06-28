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Lionel Messi a devenit primul jucător din istorie care a marcat în 7 meciuri consecutive la Cupa Mondială

Lionel Messi

Lionel Messi

Scris de Andreea Damian Publicat: 28 iun. 2026, 09:21

Lionel Messi a devenit primul jucător din istorie care a marcat în 7 meciuri consecutive la Cupa Mondială, după ce a punctat în minutul 79 al partidei cu Iordania.

Messi a marcat din lovitură liberă de la 25 de metri.

În vârstă de 39 de ani, Messi are şase goluri marcate la actuala ediţie a CM.

La meciul de la Arlington este prezentă şi soţia lui Messi, Antonella Rocuzzo, alături de copiii cuplului.

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