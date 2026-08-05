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Decizie în așteptare: scufundarea barjelor pentru salvarea Centralei Cernavodă ar putea fi amânată – SURSE

Centrala de la Cernavodă

Centrala de la Cernavodă

Scris deStoica Marian
Publicat5 aug. 2026, 13:05
Sursărealitatea.net

Operatiune amânată pe Dunăre, pe brațul Bala. Cele patru barje nu vor fi scufundate astăzi din cauza curentilor prea puternici. Barjele ar trebui să devieze cursul Dunării spre reactorul doi al centralei nucleare de la Cernavodă. Acesta trebuie răcit pentru a putea rămâne în funcțiune. În continuare, există riscul ca acest reactor esențial pentru sistemul energetic național să fie oprit, ca și reactorul 1 anterior, situație în care riscul de blackout pentru județe întregi ar fi foarte ridicat.

Potrivit echipei Realitatea Plus de la fața locului, decizia definitivă nu a fost încă luată, amânarea fiind necesară din cauza curenților puternici din acea porțiune de Dunăre, care ar periclita derularea operațiunii.

Scopul este pentru a devia un mare volum de apă al fluviului de pe Bala spre Dunărea Veche. Astfel, ar urma să ajungă o mare cantitate de apă spre Cernavodă, spun specialiștii.

Nivelul Dunării în zona centralei Nucleare a crescut cu 2 centimetri în urma dislocării stâncii Pârjoaia. În același timp se fac operațiuni de dragare.

Purtătoarea de cuvânt a Apelor Române a dezvăluit că misiunea contracronometru este una extrem de complexă, CITEZ: „Amplasamentele s-au stabilit deja şi, în prezent, se face o expertiză pentru a stabili metoda optimă de scufundare a celor patru barje”.

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