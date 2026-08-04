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Piața păcănelelor se restrânge puternic în România, dar industria generează în continuare miliarde

Păcănele

Păcănele

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 4 aug. 2026, 20:16

Piața jocurilor de noroc din România continuă să se restrângă, după modificările legislative și măsurile adoptate în ultimii doi ani, care au dus la închiderea sălilor de păcănele din numeroase localități. Cu toate acestea, industria generează în continuare venituri de ordinul miliardelor de lei, iar statul încasează sume importante din taxe și impozite.

Datele publicate de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc arată că numărul aparatelor de tip slot-machine autorizate a scăzut semnificativ în ultimii ani.

Dacă în 2023 existau aproximativ 86.000 de aparate autorizate la nivel național, în prezent mai sunt în funcțiune în jur de 26.000. Reducerea, de aproape 70%, este rezultatul noilor reguli introduse pentru funcționarea operatorilor din domeniu și al interzicerii sălilor de jocuri în numeroase orașe.

În același timp, numărul operatorilor autorizați a fost redus, semn că piața legală continuă să se restrângă. Autoritățile susțin însă că, pe lângă limitarea ofertei legale, încearcă să combată și fenomenul jocurilor de noroc desfășurate ilegal în mediul online.

Chiar și în aceste condiții, sectorul jocurilor de noroc rămâne unul dintre cele mai profitabile din România, cu încasări de miliarde de lei anual și contribuții importante la bugetul de stat prin taxele și impozitele achitate de operatorii licențiați.

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