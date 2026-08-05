George Simion, atac devastator la miniștrii USR: „Sunteți UNIUNEA Sabotați România!”

Publicat 5 aug. 2026, 13:07 Actualizat 5 aug. 2026, 13:14 Sursă realitatea.net

Liderul AUR, George Simion, lansează un atac dur la adresa miniștrilor USR, pe care îi acuză că au contribuit la închiderea minelor și la slăbirea sistemului energetic național. Simion evocă protestele minerilor și deciziile controversate din ultimii ani, susținând că România a fost afectată de „trădări politice” în Parlament și Guvern.

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