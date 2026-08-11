Inter pregătește transferul verii pentru Chivu. Englezul care poate ajunge la Milano

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 11 aug. 2026, 15:48

Cristi Chivu este foarte aproape să primească un nou jucător important la Inter Milano. Antrenorul român l-a urmărit pe Djed Spence în timpul Campionatului Mondial, iar fundașul dreapta este acum în negocieri avansate cu formația italiană.

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