Înmatriculările de autoturisme noi au scăzut cu 28% în iulie; electricele și plug-in hybrid au crescut puternic

Înmatriculările de autoturisme noi au scăzut cu 28,2% în luna iulie 2026 faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, la 11.633 de unităţi, însă piaţa maşinilor electrificate a continuat să crească, potrivit unei analize realizate de Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA), pe baza datelor publicate de Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări (DGPCI).
Potrivit APIA, după primele şapte luni ale anului, înmatriculările de autoturisme noi au ajuns la 75.836 de unităţi, cu 5,5% sub nivelul înregistrat în perioada similară din 2025.
'Evoluţia pieţei auto din luna iulie confirmă faptul că rezultatul excepţional înregistrat în iunie a fost unul conjunctural şi nu începutul unei reveniri structurale. Scăderea cu 28% a înmatriculărilor de autoturisme noi faţă de iulie 2025 readuce în prim-plan vulnerabilitatea pieţei, iar după primele şapte luni ale anului ne aflăm în continuare la un nivel cu 5,5% sub cel din perioada similară a anului trecut. În acelaşi timp, vedem o schimbare importantă în structura pieţei. Chiar într-un context general de scădere, autoturismele pur electrice au crescut în iulie cu 57%, iar cele plug-in hybrid cu 71%, ceea ce arată că interesul consumatorilor pentru tehnologiile electrificate există şi continuă să se dezvolte. Autoturismele electrificate reprezintă deja 60% din piaţă în luna iulie', a declarat preşedintele APIA, Dan Vardie.
Conform analizei, autoturismele electrificate au înregistrat în iulie o scădere de 20% în ansamblu, dar au ajuns la o cotă de piaţă de 60%.
În această categorie, autoturismele mild-hybrid (MHEV) au scăzut cu 35%, la o cotă de piaţă de 20,7%, iar cele full-hybrid (FHEV) au înregistrat o scădere de 41%, reprezentând 17,6% din piaţă. În schimb, autoturismele plug-in hybrid (PHEV) au crescut cu 71%, ajungând la o cotă de piaţă de 14,6%, iar cele pur electrice (BEV) au crescut cu 57%, la o cotă de 7%.
APIA subliniază că, în luna iulie, autoturismele electrificate au devenit cel mai important segment al pieţei, depăşind cota cumulată a motorizărilor pe benzină şi motorină.
În funcţie de combustibil, motorizările pe benzină, inclusiv benzină şi GPL, au înregistrat o scădere de 34%, ajungând la o pondere de 35% din piaţă, în timp ce motorizările diesel au scăzut cu 50%, la o cotă de 4,4%.
Pe clase, evoluţia pieţei a fost mixtă. În iulie, clasa A a scăzut cu 25,5%, clasa B cu 20%, iar clasa C cu 21,5%. În schimb, clasa D a crescut cu 16%, iar clasa E cu 8%. Clasa F a consemnat o scădere de 40%, în timp ce segmentul SUV a avansat cu 60,7%.
SUV-urile au avut cea mai mare cotă de piaţă, de 54,6%, urmate de clasa C, cu 25,5%, şi clasa B, cu 13,7%.
În ceea ce priveşte mărcile, Dacia a înmatriculat în iulie 3.286 de autoturisme, în scădere cu 35,6% faţă de aceeaşi lună din 2025. Toyota a înregistrat 1.238 de unităţi (-29,5%), Skoda 802 unităţi (-36,3%), iar Volkswagen 792 unităţi (-17,6%).
Marca BYD a înregistrat 672 de autoturisme înmatriculate în iulie, în creştere de la nivelul din aceeaşi lună a anului trecut.
În primele şapte luni ale anului, Dacia a înregistrat 14.972 de autoturisme, cu 34,1% mai puţin decât în perioada similară din 2025, Toyota - 7.259 de unităţi (-4%), Skoda - 6.276 (-4,7%), iar Volkswagen - 5.731 (+1,5%).
În clasamentul modelelor, în luna iulie, Dacia Logan a fost lider, cu 1.260 de unităţi, urmat de Dacia Sandero, cu 896 de unităţi, şi Dacia Duster, cu 725 de unităţi. Toyota Corolla a avut 544 de unităţi, iar Skoda Octavia - 322.
În ceea ce priveşte autoturismele pur electrice, în primele şapte luni ale anului au fost înmatriculate 6.332 de unităţi, cu 75% mai multe decât în aceeaşi perioadă din 2025. Tesla conduce clasamentul mărcilor, cu 1.559 de unităţi (+268%), urmată de BYD, cu 1.312 unităţi, şi Ford, cu 680 de unităţi (+200%).
Cele mai înmatriculate modele electrice în 2026 sunt Tesla Model Y, cu 870 de unităţi, Tesla Model 3, cu 668 de unităţi, şi BYD Dolphin Surf, cu 553 de unităţi.
Pe segmentul plug-in hybrid, în primele şapte luni au fost înmatriculate 7.953 de autoturisme, cu 72,3% mai multe faţă de perioada similară din 2025. BYD conduce clasamentul mărcilor, cu 1.500 de unităţi, urmată de Chery, cu 1.097, şi Volkswagen, cu 794.
Cele mai înmatriculate modele plug-in hybrid sunt BYD Seal U DM-i, cu 719 unităţi, Toyota RAV4, cu 579, şi Chery TIGGO9, cu 485.
La autoturismele full-hybrid, fără reîncărcare din surse externe, înmatriculările din primele şapte luni au crescut cu 15,3%, la 17.202 unităţi. Toyota conduce acest segment, cu 6.468 de unităţi, urmată de Dacia, cu 2.829, şi MG, cu 1.623.
În schimb, autoturismele mild-hybrid au înregistrat o scădere de 10% în primele şapte luni, la 18.559 de unităţi.
În ceea ce priveşte vehiculele comerciale uşoare şi minibus, acestea au consemnat în iulie o scădere de 33% faţă de aceeaşi lună din 2025, în timp ce vehiculele comerciale grele şi autobuzele au înregistrat o creştere de 6%.
APIA apreciază că evoluţia pieţei auto evidenţiază nevoia unui cadru predictibil pentru consumatori şi industrie.
'Pentru ca această tendinţă să poată fi susţinută pe termen lung, piaţa are însă nevoie, înainte de toate, de predictibilitate. Evoluţiile puternic fluctuante de la o lună la alta arată cât de important este un cadru stabil şi coerent pentru consumatori şi pentru întreaga industrie. România are nevoie de politici publice care să stimuleze înnoirea parcului auto şi tranziţia către tehnologii cu emisii reduse într-un mod predictibil, nu de intervenţii care generează perioade de aşteptare şi distorsiuni în piaţă', a mai declarat Dan Vardie.
Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile este o organizaţie non-profit, o entitate reprezentativă în industria auto din România, înfiinţată în anul 1994, membră a Organizaţiei Mondiale a Constructorilor de Automobile - OICA, din 1996.
AGERPRES