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David Popovici, cel mai bun timp în seriile de la 100 m liber la Trofeul Settecolli

David Popovici

David Popovici

Scris de Andreea Damian Publicat: 27 iun. 2026, 13:46

David Popovici s-a calificat și în finala de la 100m liber de la Trofeul Settecolli. Campionul olimpic, european și mondial a obținut un argint la 50m liber și va concura duminică și la 200m liber.

Sportivul nostru, în vârstă de 21 de ani, se pregătește la competiția de la Foro Italico pentru Campioantele Europene de la Paris (10-16 august).

David Popovici s-a calificat în ultimul act la 100m liber cu cel mai bun timp, după ce a câștigat seria a opta în 47.72 secunde. De altfel a fost și singurul înotător care a coborât sub 48 de secunde.

David se va înfrunta din nou cu Guilherme Santos Caribe, brazilianul care l-a învins vineri seară în finala de la 50m liber.

Eric Andrieș a înotat și el în seria a cincea, însă a încheiat cursa în 50.14, al 36-lea timp per total.

Finala e programată în această seară, de la 20:50, în direct pe TVR Sport.

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