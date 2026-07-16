Sanatate· 1 min citire

Scurgere toxică în al doilea cel mai mare port din Europa. Peste 150 de oameni au ajuns la spital

Port din Belgia

Port din Belgia

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat16 iul. 2026, 11:18
SursăRealitatea PLUS

A avut loc un accident chimic în unul dintre cele mai importante porturi din Belgia! Peste 150 de persoane au primit îngrijiri medicale după ce a fost descoperită o scurgere de acid fluorhidric la bordul unei nave de marfă.

Oamenii au inhalat vapori de acid fluorhidric

Ca să gestioneze situația, autoritățile au activat planul de urgență medicală și au constituit o celulă de criză.

127 de persoane au suferit răni ușoare și au fost externate la scurt timp, însă alte 28 au rămas în spital, fiindcă au simptome mai severe.

Substanța chimică s-a scurs dintr-un container aflat la bordul unui vapor.

Acidul fluorhidric este utilizat în industrie și este extrem de coroziv, iar inhalarea vaporilor provoacă grave probleme de sănătate.

Portul de mărfuri la nivelul căruia s-a produs scurgerea este al doilea cel mai mare din Europa.

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