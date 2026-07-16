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Sanatate· 1 min citire
Realitatea medicală cu Nicole Păcurrau: De ce este important micul dejun?
În ediția emisiunii Realitatea medicală, realizată de Nicole Păcuraru, aflăm de ce micul dejun este considerat cea mai importantă masă a zilei și cum influențează nivelul de energie, metabolismul și starea generală de sănătate.
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