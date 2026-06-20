Advertising
Sanatate· 2 min citire
Cod galben de caniculă și instabilitate atmosferică. Temperaturile urcă la 36 de grade, furtuni și grindină în mai multe zone
Canicula
Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări de cod galben valabile în intervalul 20 iunie, ora 10 – 23 iunie, ora 21, anunțând primmul episod de caniculă din această vară, dar și instabilitate atmosferică accentuată în numeroase regiuni ale României.
Citește și
- 14:58Realitatea Medicală, cu Nicole Păcuraru. De luni până vineri, în Matinalul Realitatea Plus – VIDEO
- 16:28Aditivii din mii de produse de supermarket, asociați cu hipertensiunea. Opt conservanți sunt în atenția cercetătorilor
- 09:19Retragere de urgență în supermarket
- 09:15Top trei alimente pe care trebuie să le eviți în zilele caniculare. Sunt adevărate bombe pentru sănătate
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Suceava și pe Google News