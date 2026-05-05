Bursa de la București, pe roșu după votul moțiunii care a dărâmat Guvernul Bolojan

Publicat 5 mai 2026, 16:09 Sursă Realitatea Financiara

Bursa de Valori București a reacționat imediat după anunțarea votului din Parlament, intrând într-o corecție generalizată în ședința de marți, 5 mai. Toți indicii principali au închis pe minus, pe fondul incertitudinii politice generate de căderea Guvernului Bolojan.

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