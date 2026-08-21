Militar găsit mort în postul de pază al unei unități din Mizil. Procurorii militari au deschis o anchetă

Publicat 21 aug. 2026, 09:57 Sursă Realitatea.net

Un militar aflat în serviciul de pază la Unitatea Militară 0514 din Mizil a fost găsit decedat în post. Bărbatul păzea poarta unității în momentul în care s-a produs tragedia, iar descoperirea a dus la activarea imediată a procedurilor de urgență. Ancheta este coordonată de procurorii militari, care trebuie să stabilească împrejurările exacte ale morții.

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