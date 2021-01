Aseară, în jurul orei 19.10 Politia Municipiului Suceava a fost sesizata cu privire la faptul ca un minor in varsta de 4 ani din comuna Bunesti a disparut in conditii suspecte.

S-a stabilit faptul ca minorul a plecat in jurul orei 16.00 la o familie invecinata însoțit de 2 căței. Ulterior, mama acestuia, observând ca temperaturile scad a vrut sa ii duca un articol vestimentar, in acel moment constatand ca nu se afla la familia respectiva. Inițial familia minorului a făcut verificari in zona, insa, ulterior, a sesizat politia.

In regim de urgenta s-a constituit grupa de coordonare la nivelul Politiei Municipiului Suceava in baza Dispozitiei nr. 44/2007 fiind cooptate forte suplimentare pentru cautari. In zonă, unde exista și lanuri de porumb au fost deplasati 18 politisti, sprijiniți de 4 jandarmi. La fata locului a fost deplasat si echipaj cu camera de temoviziune din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și grupele de câini de urmă, autoritățile locale implicând si voluntari.

In jurul orei 21.10 un echipaj de politie din cadrul Sectiei de Poliție Rurala Scheia l-a identificat pe minor in zona Moara Nica, la aproximativ 4,5 km de locul dispariției. Minorul este intr-o stare psihico-fizica buna și urmează sa fie evaluat medical.

Bogdănel e acasă. Salvatorii l-au monitorizat și l-au învelit într-o folie izotermă până când a ajuns acasă. În afară de o ușoară hipotermie (avea mânuțele și piciorușele înghețate, fiindcă s-a udat tot), starea lui era bună. Paramedicii i-au schimbat hăinuțele și l-au băgat în pat, nu înainte ca micuțul să mănânce, pentru că era înfometat, sărăcuțul.

Sursa: Realitatea de Suceava