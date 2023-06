​In cursul acestei saptamani (08.07.2023) la Spitalul Judetean de Urgenta Suceava a fost efectuata o procedura de crioablatie a unor formatiuni tumorale pulmonare maligne, procedura realizata pentru prima data in Romania.

Un pacient de 61 de ani, cu istoric oncologic (cancer colo-rectal operat si chimio-tratat) a fost diagnosticat cu 2 metastaze pulmonare. Fiind un caz depasit chirurgical, comisia multidisciplinara din cadrul spitalului a considerat ca cea mai buna optiune de tratament este ablatia tumorala prin soc termic, fiind preferata crioablatia. Aceasta este o metoda inovativa de tratament a tumorilor maligne (atat primare, cat si secundare) care distruge celulele tumorale prin “inghetare”.

Este vorba despre o procedura minim invaziva, fiind necesare 2 incizii de 4 mm prin care au fost introduce sondele de crioablatie sub ghidaj CT. Interventia a fost efetuata sub anestezie generala si a decurs fara complicatii intra- si post-interventionale majore. Pacientul va continua sedintele de chimioterapie si va fi monitorizat imagistic. Echipa multidisciplinara a fost alcatuita din: Dr. Catalin Lulciuc – Radiologie Interventionala si medicul rezident Gabriel Mircea (Radiologie Interventionala), dr. Dana Semen – Oncologie Medicala, dr. Anca Pascariu – medic specialist ATI,

​Amintim faptul ca in cadrul compartimentului de Radiologie Interventionala sunt efectuate o gama larga de proceduri, atat din sfera oncologiei interventionale (biopsii, drenaje biliare, ablatii tumorale) cat si proceduri realizate pe cale endovasculara (arteriografii, angioplastii, embolizari periferice si cerebrale, trombaspiratii si trombectomii mecanice in cazul pacientilor cu AVC). Echipa este alcatuita din medicii dr Catalin Constantin Lulciuc, dr. Mihai Jr. Creteanu, dr. Alexandra Husar si rezidentii Gabriel Mircea si Ionel Coruga.

Sursa: Realitatea de Suceava