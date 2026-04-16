FRF, negocieri oficiale cu Gică Hagi, pentru postul de selecționer

Federația Română de Fotbal, prin Răzvan Burleanu, a demarat oficial negocierile cu Gheorghe Hagi pentru ocuparea funcției de selecționer al echipei naționale. Decizia a fost luată în cadrul Comitetului Executiv, care i-a acordat mandat președintelui FRF să înceapă discuțiile pentru semnarea unui contract cu fostul internațional român.

Răzvan Burleanu a declarat că există încredere în finalizarea negocierilor într-un termen scurt și a subliniat că această perioadă reprezintă o oportunitate pentru revenirea lui Gheorghe Hagi la prima reprezentativă. În acest context, Comitetul Executiv l-a reconfirmat pe Mihai Stoichiță în funcția de director tehnic.

Întrebat despre existența unui acord de principiu, Burleanu a evitat un răspuns clar, afirmând că discuțiile sunt în desfășurare și că o concluzie va fi comunicată în perioada următoare. Viitorul antrenor al echipei naționale va avea ca principal obiectiv calificarea României la următorul turneu final al Campionatului European. Postul a rămas vacant după decesul fostului selecționer Mircea Lucescu, care a încetat din viață la începutul lunii aprilie.