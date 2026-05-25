Anca Alexandrescu: ”Pare că am ajuns în două lumi care nu mai pot comunica. Dacă ne lăsăm pradă manipulărilor vom rămâne dezbinați”

Sursă: realitatea.net

Mi-am luat trei zile în care am văzut ce s-a întâmplat la știri, dar am stat cam departe de tot ce s-a discutat și m-am întrebat de ce e atâta isterie cu concertul de la București. M-am documentat. Evident, aseară m-am bucurat că al nostru, Cristian Mungiu, a câștigat iar la Cannes și m-am bucurat și de ce este vorba în film.

Îmi aduc aminte ce s-a întâmplat în 2016, când premier era Cioloș, și toți hashtagii erau pro-Norvegia, nu pro cetățeni români. În această seară vreau să vorbim despre două fenomene, pornind de la radicalizare: intoleranța. Pare că am ajuns în două lumi care nu mai pot comunica. Am văzut ce s-a întâmplat la concert.Anul trecut în Polonia, urmează Turcia.

Știu că o să îmi pun oameni în cap în seara asta. Mă certa o doamnă că de ce vorbesc doar de PNL și nu și despre alte partide. Asta fac de 7 ani, acum vorbesc despre ce este important. Să arătăm cine este Bolojan, dar mai la coadă astăzi.

Mă îngrijorează foarte tare ce se întâmplă. Mulți spun, domnule a apărut din neant artistul. Am văzut manipulările de astăzi, imaginile de pe TikTok, care nu sunt reale. Am citit despre artist, analize. Eu am făcut scandal după Beach, Please!, l-am invitat pe Selly și i-am explicat niște lucruri. Nu a fost diferit față de Beach, Please! sau Untold.

Doar că acum s-a vorbit în rusă, a fost și Polonia, Ucraina. Am citit despre fenomen: majoritatea sunt tineri care nu mai au țară. Este un fenomen construit de acest cântăreț de ani de zile, nu este o chestie recentă. Mă sperie altceva: cât de ușor plecați pe un anumit subiect fără să îl cunoașteți, fără să înțelegeți despre ce este vorba, fără să vedem ce se află la rădăcină.

Pentru copiii noștri ar trebui să fim atenți înainte să etichetăm. De asta am pus în legătură concertul cu Mungiu. Am văzut reacțiile, în special The Guardian. Progresiștii care sunt foarte supărați.

Nu mă interesează orientările politice ale domnului Mungiu. Mi-a plăcut în schimb ce a zis pe scenă. Se transpune în actul artistic acest război între cele două lumi, încercați să priviți lucrurile prin asta.

Nu, nu am văzut sataniști, nu a distrus nimeni nimic. Felicitări Jandarmeriei pentru succesul pe care l-a înregistrat. Tot centrul era plin de tineri cu părinții, cu bagajele, și își făceau fotografii, mulți la Arcul de Triumf. Este foarte bine pentru București. Nu cred că cei care au organizat au făcut o crimă. Trebuie să acceptăm pe toată lumea.

Eu, la începutul războiului, am denunțat mizeria culturală. Mulți artiști ruși au fost scoși din repertoriul teatrelor din lume, clasicii ruși deveniseră interziși. Am reacționat și voi reacționa.

Dacă ne lăsăm pradă manipulărilor care amestecă realitățile cu percepțiile, vom rămâne dezbinați. Am felicitat-o pe Căpitanescu la Eurovision, așa fac și acum. Cristina Mungiu prezintă realitatea dură.

Am invitat părinți care vorbesc despre drepturile copiilor și învățământul românesc, prin implementarea legilor de la Bruxelles în care copiii ar trebui să își pârască familia. Familia Budnariu, este extrem de grav, au pățit-o și alții. Și acum este o familie în aceeași situație.

Doar colegii mei au preluat protestul în favoarea familiei Samson. Vă arăt ce trăiesc acele fetițe? S-a mers prea departe, s-a depășit o linie. Am uitat să judecăm cu propria minte faptele.

Ne-am obișnuit prea mulți să preluăm de la unii și de la alții, să judecăm doar pentru că pare că este bine pentru suveraniști sau pentru ceilalți. Eu cred că ceea ce fac de ani de zile o fac pentru copiii mei. Îmi doresc să le las o țară mai bună, o lume mai bună.

Nu vreau să ajung premier, președinte, prin munca depusă alături de colegii de la Realitatea, am reușit să avem o voce împreună, o voce care se aude puternic. Au fost momente când și eu am greșit și am puterea să recunosc, dar se apropie momentul reconcilierii despre care vorbește Călin Georgescu.

Da, cei de la PSD, UDMR, PNL, USR și celelalte partide au nenorocit țara. Dar dacă vom sta în această dispută, nu vom putea schimba nimic. Vom fi în aceeași situație și la următoarele alegeri. De aici și ideea care mă sperie. De unde atâta intoleranță?

Vreau ca cei de pe net să veniți cu cazuri concrete. Am văzut proprietari de restaurante care spuneau despre vânzări istorice, hoteluri pline, postări ale Primăriei Capitalei, postări ale Jandarmeriei. Nu au fost distrugeri pe stadion. Eu cred că Bucureștiul a câștigat cu acest eveniment.

Am dovedit că în București pot sta atât de mulți tineri în siguranță. Am auzit mesajele cântărețului, au mulțumit României. Încercați să vedeți dincolo de politică.

V-ați uitat în aceste zile la disputa dintre partidele de la guvernare? Ați văzut vreo discuție despre voi, despre nevoile voastre? Bolojan vorbește de PSD, Grindeanu despre Bolojan.

Am văzut astăzi scena de la Vila Florica, toți în spatele lui Bolojan, nu îl mai vor, se trag în poză cu el. Ați văzut vreo discuție despre voi? A spus Bolojan că vrea să reformeze PNL, îi urez succes, dar când s-au dus la Vila Florica, s-au uitat să vadă cam care au fost politicile Brătienilor? Ar fi văzut că nu au legătură cu ce au făcut ei.

Am văzut-o pe doamna Trăilă, fosta soție a lui Trăilă, prieten cu Coldea, era indignată. Ea gândește românește, cu mini-reactoarele de la Doicești, să nu se cheltuiască bani. Dar unde ați fost când eu vorbeam aici despre ce se întâmplă cu acest proiect? Unde ați fost, Bolojan, Ciucu, când am spus că PNL e brelocul lui Iohannis, mereu a schimbat șeful la PNL? Am făcut episoade despre „echipa câștigătoare”. Voi unde ați fost?

Cine să vă creadă? Voi iubiți România și pe români? Absolut toate deciziile luate, apropo, domnule Bolojan, când a venit Orban la guvernare, datoria era 35%, Orban și Cîțu au dus-o peste 50%, și apoi a crescut. Bani pe izolete, măști, dezinfectanți, vaccinuri, și nu răspunde nimeni.

Orban a candidat pe liste cu Tomac, care se visează acum premier. Au tocat banii, tot ei sunt reformatori. Cum vindeți astfel de „gogoși”? Cum poți, Bolojan, când astăzi apar informații despre găurile negre de la Primăria Oradea și CJ, doar astăzi am văzut materiale în presă: mutarea pomilor de 20.000 de euro, care s-au uscat, 19.000 la domnul Băcanu și firma de consultanță, 20.000 de euro pomișori, 200 de microbuze.

Bolojan, cum s-a comportat cu colegul nostru pe teren, când a fost întrebat despre prețurile la microbuze? Domnule, tu nu îți iubești județul? De ce nu răspunde Bolojan despre prețurile microbuzelor?

În această seară vorbim, în primul rând, despre situația în care am ajuns, de la cazuri concrete.