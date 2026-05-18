Misiune contracronometru în județul Neamț. Salvamontiștii au recuperat doi turiști din Cheile Șugăului-FOTO

Misiune dificilă pentru salvamontiștii din județul Neamț. Doi turiști care au rămas blocați pe un perete stâncos al traseului Via Ferata Astragalus din Cheile Șugăului au fost recuperați de salvatorii montani, după o intervenție care a durat câteva ore.

Potrivit Salvamont Neamț, unul dintre turiști a suferit un traumatism la un picior, iar evacuarea s-a produs cu ajutorul troliului.

”Operațiunea, dificilă și cu un grad mare de risc, ca de altfel toate operațiunile de extracție din pereții stâncoși, s-a finalizat cu succes. O victimă a fost asistată până la finalul traseului, iar pentru cealaltă, care a suferit și un traumatism de membru inferior, extracția s-a făcut cu un troliu mecanic de ultimă generație”, au precizat salvamontiștii.

Intervenția s-a finalizat cu succes duminică seara, în jurul orei 22:10, însă, salvamontiștii atrag atenția turiștilor să nu abordeze trasee dificile dacă nu sunt echipați corespunzător și nu au o condiție fizică bună și o pregătire în domeniu.