Misiune contracronometru în județul Neamț. Salvamontiștii au recuperat doi turiști din Cheile Șugăului-FOTO
FOTO: Facebook
Misiune dificilă pentru salvamontiștii din județul Neamț. Doi turiști care au rămas blocați pe un perete stâncos al traseului Via Ferata Astragalus din Cheile Șugăului au fost recuperați de salvatorii montani, după o intervenție care a durat câteva ore.
Potrivit Salvamont Neamț, unul dintre turiști a suferit un traumatism la un picior, iar evacuarea s-a produs cu ajutorul troliului.
”Operațiunea, dificilă și cu un grad mare de risc, ca de altfel toate operațiunile de extracție din pereții stâncoși, s-a finalizat cu succes. O victimă a fost asistată până la finalul traseului, iar pentru cealaltă, care a suferit și un traumatism de membru inferior, extracția s-a făcut cu un troliu mecanic de ultimă generație”, au precizat salvamontiștii.
Intervenția s-a finalizat cu succes duminică seara, în jurul orei 22:10, însă, salvamontiștii atrag atenția turiștilor să nu abordeze trasee dificile dacă nu sunt echipați corespunzător și nu au o condiție fizică bună și o pregătire în domeniu.
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 15:35 - Scandal mortal după un grătar în Brăila. Un bărbat a murit după ce a fost atacat cu cuțitul de un vecin
- 14:53 - Dronă rusească, atac asupra unui cargou chinezesc în Marea Neagră. Kievul acuză: „Nici aliații Moscovei nu sunt în siguranță”
- 14:39 - Copilul de 5 ani găsit după 40 de ore în pădure ar putea fi externat. Vești noi despre starea de sănătate a lui Alexandru
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Suceava și pe Google News