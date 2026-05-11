Schimbare radicală la Budapesta! Noul Guvern promite că Ungaria nu va mai bloca UE după anii de scandaluri cu Viktor Orban

După ani întregi în care Viktor Orban a fost acuzat că folosește dreptul de veto pentru a bloca deciziile importante ale Uniunii Europene, noua conducere de la Budapesta promite o schimbare majoră de direcție în relația cu Bruxelles-ul.

Noua ministră de Externe a Ungariei, Anita Orbán, a declarat înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Externe al UE din 11 mai că Budapesta nu va mai utiliza veto-ul ca instrument de presiune sau șantaj politic asupra Uniunii Europene. Oficialul maghiar a afirmat că noul Executiv își propune să reconstruiască relațiile tensionate cu partenerii din UE și NATO.

„Ungaria a devenit prea des un obstacol în procesul decizional al Europei”, a recunoscut șefa diplomației maghiare, într-o declarație care marchează o ruptură clară față de politica dusă ani la rând de Viktor Orban.

În ceea ce privește Ucraina, Budapesta își păstrează însă anumite rezerve. Anita Orbán a precizat că Ungaria va susține continuarea integrării europene a Kievului doar dacă acest lucru servește „interesului național strict” al țării. Totodată, autoritățile maghiare vor continua să ceară drepturi suplimentare pentru comunitatea maghiară din Ucraina.

Schimbările de la Budapesta vin după instalarea noului Guvern condus de Péter Magyar, liderul partidului Tisza, fostă formațiune de opoziție. Acesta și-a început oficial mandatul pe 9 mai, după depunerea jurământului în Parlament.

Noua majoritate a transmis rapid și un semnal simbolic către Bruxelles: una dintre primele decizii luate de noua președintă a Parlamentului a fost readucerea drapelului Uniunii Europene în clădirea legislativului maghiar.