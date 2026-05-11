Hantavirus la granița României. Ucraina înregistrează anual zeci de cazuri

Ucraina raportează în fiecare an zeci de îmbolnăviri cauzate de hantavirus, o infecţie transmisă exclusiv de la rozătoare la oameni, a anunţat Mykola Hanich, purtătorul de cuvânt al Centrului de Sănătate Publică din Ucraina, în cadrul unei emisiuni TV citate de Ukrinform.

Potrivit oficialului, virusul poate fi contractat prin inhalarea prafului contaminat, prin contactul cu suprafeţe infectate sau prin consumul de alimente expuse la excrementele rozătoarelor.

Pentru prevenirea infectării, autorităţile sanitare recomandă evitarea măturării spaţiilor unde pot exista rozătoare, deoarece praful contaminat poate fi ridicat în aer. În schimb, este indicată curăţarea umedă cu soluţii dezinfectante şi folosirea mănuşilor de protecţie.

Între timp, un focar de hantavirus a fost semnalat la bordul navei de croazieră MV Hondius, aflată în Oceanul Atlantic, unde trei persoane şi-au pierdut viaţa. Conform traseului publicat pe site-ul navei, aceasta a plecat din Ushuaia, în sudul Argentinei, pe 20 martie, urmând să ajungă în Capul Verde pe 4 mai.

Foster Mohale, purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătăţii din Africa de Sud, a precizat că la bord se aflau aproximativ 150 de turişti din mai multe ţări.

Doi pasageri ai navei Hondius au fost confirmaţi cu hantavirus după evacuarea lor în Ţările de Jos. De asemenea, un cetăţean elveţian care a călătorit pe aceeaşi navă în America de Sud a fost depistat pozitiv la întoarcerea în ţara sa şi se află sub tratament.

Ministerul ucrainean de Externe a transmis că printre membrii echipajului navei se află şi cinci cetăţeni ucraineni, însă până în prezent nu au fost raportate probleme de sănătate în cazul acestora.

Duminică, nava MV Hondius a ajuns în portul Tenerife, din Spania.