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Luni, grevă Sanitas: urgențele, singurele servicii asigurate
Protest Sanitas
Publicat17 iul. 2026, 08:54
Sursărealitatea.net
Din 28 iulie s-ar putea declanșa greva generală.
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