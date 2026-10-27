Alexandru Rogobete propune majorarea plății gărzilor cu 25% și pentru rezidenți
Alexandru Rogobete
Alexandru Rogobete propune plata progresivă a gărzilor medicilor, cu majorări de 25% pentru fiecare gardă suplimentară, și remunerarea rezidenților.
Medicii din România ar putea primi mai mulți bani pentru gărzile efectuate în spitale, după ce ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat un mecanism de plată progresivă. Potrivit propunerii, tariful ar urma să crească cu 25% pentru fiecare gardă lunară suplimentară. O altă schimbare importantă îi vizează pe medicii rezidenți din anii I, II și III, ale căror gărzi ar putea fi remunerate.
Măsurile urmăresc să adapteze plata personalului medical la volumul de muncă și la responsabilitățile asumate în timpul gărzilor. Deocamdată, propunerile sunt în curs de definire, iar tarifele finale și data aplicării nu au fost stabilite.
Plata gărzilor pentru medici ar putea crește progresiv
Alexandru Rogobete susține schimbarea actualului sistem de remunerare a gărzilor, astfel încât medicii care lucrează mai multe ture suplimentare într-o lună să primească un tarif mai mare.
Conform mecanismului prezentat de ministrul Sănătății, prima gardă ar urma să fie plătită la tariful de bază. Pentru a doua gardă, remunerația ar crește, iar pentru a treia ar putea fi aplicată o nouă majorare.
Creșterea avută în vedere este de 25% de la o gardă la următoarea. Autoritățile nu au precizat încă dacă sistemul progresiv se va aplica până la a treia gardă sau dacă va include și gărzile suplimentare efectuate ulterior.
Ministrul a explicat că noul mecanism ar trebui să reflecte atât efortul depus de medici, cât și oboseala acumulată în urma programului prelungit de lucru.
Propunerea privind plata progresivă a gărzilor a fost discutată și cu reprezentanții sindicatelor din sistemul sanitar. Cu toate acestea, până la stabilirea formei finale și adoptarea măsurilor necesare, majorările nu trebuie considerate drept venituri deja garantate.
Medicii rezidenți din anii I, II și III ar putea fi plătiți pentru gărzi
O altă măsură anunțată de ministrul Sănătății vizează remunerarea gărzilor efectuate de medicii rezidenți din primii trei ani de pregătire.
Alexandru Rogobete a atras atenția că există spitale în care rezidenții efectuează numeroase gărzi fără să primească o plată distinctă pentru această activitate. În unele cazuri, aceștia ajung să lucreze opt, nouă sau chiar zece gărzi pe lună.
Ministrul consideră că munca depusă de tinerii medici trebuie remunerată și că introducerea unui tarif pentru gărzile acestora ar reprezenta o formă de recunoaștere a efortului profesional.
Potrivit propunerii, plata acordată rezidenților ar urma să fie diferită de cea a medicilor specialiști sau primari, având în vedere că activitatea lor se desfășoară sub coordonarea și supravegherea medicului responsabil de gardă.
Deocamdată, nu a fost anunțată suma exactă pe care ar putea să o primească rezidenții pentru fiecare gardă. Aplicarea măsurii va depinde de stabilirea cadrului de remunerare și a regulilor aferente.
Ce tipuri de gărzi sunt organizate în spitalele din România
Ministrul Sănătății a subliniat că reorganizarea sistemului trebuie să țină cont de specificul activității medicale și de responsabilitățile diferite ale personalului.
În prezent, gărzile sunt organizate în mai multe categorii, în funcție de necesitățile unităților sanitare și de tipul serviciilor oferite:
Gărzi de urgență, pentru gestionarea cazurilor care necesită intervenție medicală imediată;
Gărzi de monitorizare, pentru supravegherea și îngrijirea pacienților;
Gărzi la domiciliu, în care medicul trebuie să poată interveni atunci când este solicitat;
Gărzi intervenționale, specifice anumitor specialități și proceduri medicale complexe.
Potrivit lui Alexandru Rogobete, sistemul de remunerare trebuie adaptat acestor categorii, astfel încât plata să reflecte cât mai bine activitatea desfășurată.
Când ar putea intra în vigoare noile reguli pentru plata gărzilor
Ministrul Sănătății a indicat că își dorește ca măsurile privind plata progresivă a gărzilor și remunerarea rezidenților să fie implementate în primele trei luni ale mandatului său.
Totuși, nu a fost anunțată o dată exactă de la care medicii vor putea beneficia de noile tarife. Mai sunt necesare clarificări privind mecanismul de calcul, numărul gărzilor pentru care se aplică majorările și finanțarea sistemului.
Impactul bugetar anual estimat pentru măsurile avute în vedere în acest context este de aproximativ 500 de milioane de lei, potrivit declarațiilor ministrului citate de Realitatea.NET.
Pentru punerea în aplicare a schimbărilor, finanțarea ar urma să implice atât mecanismele de decontare a serviciilor medicale, cât și eventuale suplimentări ale bugetelor spitalelor.
Reformarea gărzilor, o prioritate pentru sistemul medical
Modificarea modului în care sunt organizate și plătite gărzile face parte dintr-un set mai amplu de măsuri anunțate de Ministerul Sănătății.
Autoritățile au discutat și despre utilizarea blocurilor operatorii în două schimburi, acolo unde infrastructura și personalul permit acest lucru, precum și despre flexibilizarea activității în ambulatoriile de specialitate.
Obiectivul acestor schimbări este creșterea capacității spitalelor de a trata pacienții și reducerea timpilor de așteptare pentru intervenții și consultații.
Dacă vor fi adoptate, noile reguli privind plata gărzilor ar putea aduce venituri suplimentare medicilor care preiau mai multe ture și ar putea oferi o remunerare mai clară pentru activitatea rezidenților.
Până la publicarea regulilor definitive, însă, majorarea de 25% și extinderea plății pentru rezidenți rămân propuneri anunțate de ministrul Sănătății, nu măsuri aplicabile automat în toate spitalele din România.
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