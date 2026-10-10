INSP: Peste 80.000 de cazuri de infecții respiratorii în prima săptămână a sezonului

Scris de Andreea Damian Publicat: 10 oct. 2026, 13:19

Primele cazuri de gripă din sezonul 2026-2027 au fost confirmate în România, iar Institutul Național de Sănătate Publică a înregistrat peste 80.000 de infecții respiratorii în prima săptămână de raportare.

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