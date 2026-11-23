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Sanatate· 1 min citire
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță extinderea finanțării pentru șase spitale și introducerea de noi proceduri medicale
Alexandru Rogobete
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat miercuri, 23 noiembrie 2026, extinderea finanțării programelor de Acțiuni Prioritare în șase spitale din țară și introducerea unor noi proceduri medicale pentru pacienții cu afecțiuni grave.
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