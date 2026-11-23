ITM Suceava a identificat 15 angajatori care au avut contracte de muncă netransmise în registrul salariaților, aplicând amenzi totale de 280.000 de lei pentru această încălcare.
Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Suceava a efectuat 270 de controale la angajatorii din județ, rezultând aplicarea a 156 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 380.000 de lei, potrivit datelor prezentate de Romeo Butnariu, șeful ITM Suceava.
Din totalul amenzilor, 280.000 de lei au fost aplicați pentru combaterea muncii nedeclarate. Inspectorii au identificat 15 persoane ale căror contracte individuale de muncă nu fuseseră transmise în registrul general de evidență a salariaților până în ziua anterioară începerii activității.
În domeniul relațiilor de muncă, au fost aplicate 35 de sancțiuni contravenționale, cu o valoare totală de 339.000 de lei, și s-au dispus 283 de măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate.
Neregulile frecvente au inclus netransmiterea modificărilor din registrul salariaților, nerespectarea prevederilor privind munca suplimentară și evidența orelor lucrate, precum și abateri legate de concediile de odihnă și repausul săptămânal.
Nereguli în securitatea muncii
În domeniul securității și sănătății în muncă, cele 83 de controale efectuate au dus la aplicarea a 121 de sancțiuni contravenționale, dintre care 115 avertismente și șase amenzi, în valoare totală de 41.000 de lei.
Printre deficiențele constatate s-au numărat nerespectarea tematicilor pentru instruirea periodică a lucrătorilor, lipsa sau amplasarea necorespunzătoare a truselor de prim ajutor și neacordarea echipamentului individual de protecție. Alte probleme au vizat organizarea activității de prevenire și protecție, lipsa semnalizării de securitate și neefectuarea controalelor medicale periodice sau la angajare.
La 18 noiembrie 2026, în registrul general de evidență a salariaților din județul Suceava figurau 140.733 de contracte individuale de muncă active.