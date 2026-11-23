Publicat 23 nov. 2026, 12:02 Sursă Monitorul de Suceava

ITM Suceava a identificat 15 angajatori care au avut contracte de muncă netransmise în registrul salariaților, aplicând amenzi totale de 280.000 de lei pentru această încălcare.

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