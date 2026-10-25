Suceava a fost desemnată Capitala Tineretului din România 2028

Municipiul Suceava va fi Capitala Tineretului din România 2028, orașul fiind ales în etapa finală a selecției din care au mai făcut parte Brașov și Mediaș.
Anunțul a fost făcut sâmbătă seara, în cadrul Galei Tineretului din România, desfășurată la Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia, organizată de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, în parteneriat cu Consiliul Tineretului din România și cu sprijinul echipei Alba Iulia - Capitala Tineretului din România 2026.
Zece orașe s-au înscris pentru a deveni Capitala Tineretului din România în 2028, aceasta fiind cea mai numeroasă participare din istoria de un deceniu a programului. Este vorba despre Bistrița, Brașov, București - Sectorul 1, Deva, Mediaș, Râmnicu Sărat, Râmnicu Vâlcea, Satu Mare, Suceava și Târgu Neamț.
Pe baza punctajelor obținute, primele trei orașe clasate, municipiile Mediaș, Brașov și Suceava, au fost invitate în etapa finală, la Alba Iulia.
Orașul câștigător obține dreptul de utilizare a titlului 'Capitala Tineretului din România 2028', un premiu în valoare de 50.000 de euro, oferit de BCR, dreptul de găzduire a Summitului Tinerilor 2028, precum și mentorat și susținere profesională din partea guvernanței programului.
În 2025, titlul a fost purtat de municipiul Vaslui, în acest an de Alba Iulia, iar 'Capitala Tineretului din România 2027' a fost desemnat municipiul Oradea.
Capitala Tineretului din România este un program-cadru de tineret care sprijină orașele în dezvoltarea unor comunități mai prietenoase pentru tineri, prin participare, dialog și colaborare între administrație, organizații și comunitate.
Programul urmărește mobilizarea resurselor locale și dezvoltarea unor politici, programe și inițiative care răspund nevoilor reale ale tinerilor.