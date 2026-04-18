Zarurile au fost aruncate. Coaliția Bolojan-PSD, în pragul colapsului final. Grindeanu și-a adunat partidul să voteze „divorțul” de premier

Ultimatum pentru Guvernul Bolojan: PSD se reunește la Timișoara sub coordonarea lui Sorin Grindeanu pentru consultările finale. Social-democrații anunță oficial că sunt pregătiți să preia guvernarea, în timp ce liderii locali cer, aproape în unanimitate, demisia premierului Ilie Bolojan înaintea votului decisiv de luni.

Scena politică de la București se află în fața unui deznodământ iminent, pe măsură ce relația dintre PNL și PSD pare să fi atins punctul fără întoarcere. Premierul Ilie Bolojan a confirmat, într-un interviu acordat postului public de radio, că ruptura este aproape inevitabilă, folosind o expresie care nu lasă loc de interpretări: „Zarurile au fost aruncate”. Potrivit șefului Executivului, ziua de luni va marca decizia social-democraților de a părăsi guvernarea, un gest care ar pune capăt unei colaborări marcate de reproșuri constante.

Războiul declarațiilor: Între „marionete” și „lecții de bună creștere”

Tensiunile dintre cei doi piloni ai puterii au degenerat într-un schimb dur de replici, în care acuzațiile de lipsă de colegialitate și fair-play sunt la ordinea zilei. Ilie Bolojan a lansat un atac direct la adresa partenerilor de coaliție, susținând că miza reală este controlul total asupra Guvernului. „Vor un premier marionetă și un PNL obedient”, a afirmat Bolojan, subliniind că nu va accepta niciodată un rol în care alții „trag sforile” în timp ce el își asumă răspunderea.

De cealaltă parte, Sorin Grindeanu, președintele PSD, a replicat cu o notă de condescendență, sugerând că liberalii au eșuat în a menține un dialog civilizat. Grindeanu a declarat că apelul său la decență a fost ignorat și că PSD nu mai este dispus să accepte „lecții de bună creștere” de la partenerii lor. Liderul social-democrat a confirmat deja că formațiunea sa este pregătită să preia frâiele guvernării și funcția de premier în orice moment.

Guvernul minoritar: Ultimul bastion al lui Ilie Bolojan

În ciuda presiunilor, premierul a anunțat ferm că nu va demisiona. Bolojan intenționează să continue la cârma Executivului până când va fi înlăturat oficial prin moțiune de cenzură, pregătind deja terenul pentru o formulă guvernamentală fără PSD. El le-a solicitat colegilor din PNL să își reconfirme decizia de a rupe orice colaborare cu social-democrații, admițând că un guvern minoritar reprezintă, în acest moment, singura soluție viabilă de supraviețuire politică.

Reacții din taberele secundare: Între mediere și pesimism

În acest peisaj fragmentat, UDMR privește cu reticență către viitor. Csoma Botond, liderul deputaților Uniunii, și-a exprimat dorința ca actuala formulă să continue, însă a recunoscut că nivelul de neîncredere dintre PNL și PSD face aproape imposibilă o reconciliere.

Președintele Nicușor Dan a încercat să adopte un rol de mediator neutru, avertizând ambele tabere că instabilitatea politică poate avea consecințe grave. „România nu poate fi guvernată fără unii sau fără ceilalți”, a punctat președintele, făcând apel la responsabilitate pentru a depăși „problemele personale” care au început să erodeze coeziunea guvernamentală.

Perspectiva analiștilor: Umbra extremei drepte peste guvernarea minoritară

Analistul politic Cristian Pîrvulescu anticipează o schimbare radicală de paradigmă în săptămânile ce urmează. În opinia sa, scenariul cel mai probabil este cel al unui guvern minoritar condus de Ilie Bolojan, însă avertizează asupra riscurilor majore pe care le implică această fragilitate. Pîrvulescu consideră că un astfel de Executiv ar putea fi forțat să caute sprijin punctual în zona extremei drepte pentru a-și trece legile prin Parlament, o perspectivă care contravine dorinței președintelui Nicușor Dan de a păstra actuala alianță pro-europeană intactă.