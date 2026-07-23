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Ucraina lovește din nou devastator. Încă un depozit al "Amazonului rusesc" a fost distrus – VIDEO

Depozit din Rusia, lovit de ucraineni

Depozit din Rusia, lovit de ucraineni

Realitatea de Suceava
Scris deRealitatea de Suceava
Publicat23 iul. 2026, 09:07
SursăRealitatea.Net

Dronele ucrainene au lovit din nou mai multe regiuni din Rusia, potrivit relatărilor locale și canalelor de Telegram. Incendii masive au fost filmate la o rafinărie importantă, dar și la depozitele celui mai mare retailer online din Rusia.

Un incendiu puternic a izbucnit la rafinăria NS-Oil din Novospasskoye, în regiunea Ulyanovsk, după un atac care ar fi lovit instalația ce procesează anual aproximativ 600.000 de tone de țiței.

Tot în cursul nopți a fost lovit și un hub logistic al Wildberries, cel mai mare retailer online din Rusia. Imagini publicate pe rețelele sociale arată o explozie puternică și un incendiu extins în zona depozitului.

Ucraina consideră infrastructura petrolieră drept țintă militară legitimă, argumentând că aceste facilități alimentează și finanțează efortul de război al Kremlinului. Seria de atacuri asupra industriei petroliere ruse a amplificat criza internă de combustibil, cu restricții la vânzări, creșteri de prețuri și cozi de ore întregi la benzinării.

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