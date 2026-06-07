Programul negocierilor lui Eugen Tomac pentru formarea noului guvern. Întâlniri decisive cu PNL, USR și PSD

Realitatea Plus a prezentat programul consultărilor politice pe care premierul desemnat, Eugen Tomac, le va avea luni cu partidele parlamentare, în încercarea de a forma noul Guvern.

Discuțiile vor avea loc la sediile formațiunilor politice și sunt considerate decisive pentru conturarea unei majorități.

Potrivit informațiilor transmise oficial, programul negocierilor este următorul:Discuțiile vor avea loc la sediile formațiunilor politice și sunt considerate decisive pentru conturarea unei majorități.

11:00 – PNL

14:00 – USR

17:00 – PSD

Premierul desemnat va susține declarații de presă după fiecare rundă de consultări, pentru a prezenta concluziile discuțiilor și eventualele puncte de acord.

Reprezentanții echipei de comunicare au precizat că programul pentru ziua de marți, 9 iunie 2026, va fi anunțat ulterior, în funcție de evoluția negocierilor.

Consultările vin într-un moment politic tensionat, în care formarea unei majorități stabile este esențială pentru instalarea noului executiv.