Anca Alexandrescu: „Nu există altă variantă de guvernare decât PSD și AUR, o spun și suveraniștii”

În editorialul prezentat la „Culisele Statului Paralel”, Anca Alexandrescu a vorbit despre situația politică din România, nevoia de unitate între suveraniști și posibilitatea unei viitoare guvernări PSD-AUR.
Anca Alexandrescu: „România are nevoie de unitate și de o nouă formulă de guvernare”
„Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la Culisele Statului Paralel.
Mă bucur că s-a nimerit ca în aceeași zi în care George Simion a fost la un excelent interviu cu Ionuț Cristache și domnul Cristoiu, să vină în platou la Culisele Statului Paralel, Sorin Grindeanu. Să știți că n-a fost un aranjament, că bănuiesc că cei care fac teoriile conspirației de ceva vreme o să zică, dom'le, am făcut special Alexandreasca.
Oricum am văzut și comentariile de după emisiunea de la Ionuț Cristache de la Gândul. Dar vreau să vă spun ceva. Mi-a rămas în cap ce a spus aseară Crin Antonescu, atunci când i-am pus întrebarea venită de la Bogdan Tiberiu Iacob. Ce avertisment ar da politicienilor români și care crede că este cel mai mare pericol pentru România.
Și s-a referit la dezbinarea românilor și la prăpastia care s-a creat între români. Cred că domnul Antonescu are perfectă dreptate și cred că, de fapt, ăsta este următorul pas pe care noi trebuie să-l facem.
Așa cum știți, eu am candidat la alegerile locale la București, susținută de AUR, bineînțeles, nesusținută de Călin Georgescu, lucru pe care mi l-am asumat și am spus clar că nu am avut așteptări să mă susțină domnul Georgescu atunci. Dar am reușit atunci un lucru foarte important. Am reușit să aduc lângă mine cea mai mare parte sau aproape toți suveraniștii, cu mici excepții. Și cred că am o responsabilitate uriașă în acest sens.
Cred că acum România are mai mult ca oricând nevoie ca oamenii să fie adunați, să se termine odată cu dezbinarea, e nevoie de soluții, e nevoie de ieșirea din această situație. În primul rând trebuie să scăpăm de Bolojan, de USR-iști și de această gașcă neomarxistă globalistă care a pus laba pe România.
Am spus astăzi pe pagina mea de socializare că ăsta este principalul scop pe care România îl are astăzi, în așa fel încât să oprim devalizarea pe care această guvernare condusă de Bolojan și de USR-iști a pornit-o în România. Știți foarte clar că au pe listă și foarte multe companii de stat extrem de importante pentru România.
Astăzi s-a întâmplat la TAROM, zilele următoare se poate întâmpla și la altele. Ați văzut ce a făcut și la Hidroelectrica. Așadar, cred că e important să ne adunăm cât mai mulți și să fim uniți. Mă bucur că astăzi George Simion a povestit ce s-a întâmplat în săptămâna de dinaintea votării guvernului Veștea.
Nu voi comenta absolut nimic despre ce a spus domnul Simion, nu voi comenta nici ce a spus domnul Cristoiu, ci voi încerca să aduc și partea cealaltă, în așa fel încât, zic eu, să încercăm să-i punem pe toți la masă, toți cei care au un numitor comun, pentru că în săptămânile acelea de la votarea moțiunii împotriva guvernului Bolojan, am regăsit, chiar și la domnul Grindeanu care a intervenit atunci în direct la noi în emisiune, și la AUR, multe elemente comune care sunt, e vorba de patriotism economic și de chestiuni de natură economică, de nimic altceva, în primul rând, lucruri care ar putea să găsească o formulă pentru momentul de criză în care ne aflăm și pentru viitor.
Sunt foarte mulți dintre suveraniști care acceptă ideea că la alegerile din 2028, căci v-am spus, alegeri anticipate nu vor fi, acceptă ideea că atunci când se vor inversa conform sondajele locurile la alegeri, nu există altă variantă de guvernare decât PSD și AUR, o spun și suveraniștii.
Dar, sigur, suveraniștii au niște condiții. Nu votăm niciun guvern din care să nu facem parte sau vrem să fim tratați în mod corect. De aici vreau să pornesc discuția mea în această seară cu domnul Sorin Grindeanu, președintele PSD.”