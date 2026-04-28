Percheziții masive în Suceava. Marfă contrafăcută de aproape 2 milioane lei

Polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Suceava au desfășurat nouă percheziții domiciliare în județ, în cadrul operațiunii Operațiunea Jupiter, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române.

Acțiunea a vizat completarea probelor în două dosare penale privind încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală. Ancheta arată că persoanele vizate ar fi vândut constant produse suspectate ca fiind contrafăcute.

În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat cantități importante de bunuri. Polițiștii au găsit 10 tone de detergent pudră, ambalat în saci de 10 kg, estimat la 1.600.000 lei. Au mai fost ridicate 528 de articole de îmbrăcăminte, în valoare de 279.365 lei, și 512 jucării contrafăcute, evaluate la 20.418 lei.

Prejudiciul total adus bugetului de stat ajunge la 1.899.783 lei. Ancheta continuă sub coordonarea procurorilor de la parchetele din Suceava și Gura Humorului.