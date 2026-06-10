Șofer încarcerat după un accident cu trei vehicule la Drăgușeni
Șofer încarcerat după un accident cu trei vehicule la Drăgușeni
Un accident rutier în care au fost implicate trei autovehicule, o autoutilitară, un autoturism și un autotren, s-a produs astăzi pe raza localității Drăgușeni.
La fața locului au intervenit pompierii militari cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD.
În urma impactului, șoferul autoturismului a rămas încarcerat, fiind nevoie de intervenția echipajelor de salvare pentru extragerea acestuia dintre fiarele contorsionate. Victima a fost predată echipajului SMURD, fiind conștientă și cooperantă.
După acordarea primelor îngrijiri medicale, bărbatul a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.
Cei doi conducători ai autoutilitarei și autotrenului au fost evaluați medical la locul accidentului, însă au refuzat transportul la spital.
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