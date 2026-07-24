Radu Miruță, despre drona doborâtă: „Indiciile incipiente conduc către un model de proveniență rusească”

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat vineri, că primele indicii arată că drona doborâtă de un avion F-16 în zona Padina-Pogoanele, județul Buzău, ar fi fost de tip Geran-2, de proveniență rusească. Aeronava fără pilot a fost interceptată și doborâtă de Forțele Aeriene Române deasupra unei zone nelocuite.
„Indiciile incipiente conduc către un model de dronă Geran-2 de proveniență rusească”, a afirmat Radu Miruță.
Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a precizat anterior că estimarea vizuală făcută de piloții care au urmărit ținta indica o amenințare de tip Shahed/Geran-2. Identificarea finală urmează să fie stabilită după examinarea resturilor dronei.
Interceptare la șapte minute
Ministrul interimar al Apărării i-a felicitat pe militarii implicați în operațiune și a spus că reacția a fost rapidă. Potrivit acestuia, unul dintre piloți a interceptat și a doborât drona la șapte minute după decolarea aeronavelor românești.
„Cert este că la 7 minute de când au decolat aeronavele românești, unul dintre piloți a interceptat drona și a doborât-o. E o chestie fantastică pentru militarii români, pe care îi felicit din tot sufletul. Am avut și ocazia să discut cu ambii piloți”, a declarat Miruță la un post TV.
MApN a anunțat că ținta a fost detectată de radar la ora 09:39, în apropiere de Sulina, și a urmat ruta Sulina-Brăila-Fetești-Buzău. O aeronavă F-16 a angajat ținta la ora 11:02 și a doborât-o în apropiere de Padina, într-o zonă nepopulată.
Referire la incidentul din Galați
Radu Miruță a amintit că drona care s-a prăbușit anterior peste un bloc din Galați, rănind două persoane, era de asemenea una de tip Geran-2, de fabricație rusească. Ministerul Apărării a precizat atunci că proveniența rusească a aparatului a fost confirmată pe baza seriilor componentelor găsite la fața locului.
Ministrul a subliniat și performanța piloților români în misiunile de apărare aeriană NATO.
„Imaginați-vă doar că la nivel NATO, pe teritoriul Uniunii Europene, au fost doborâte până acum doar trei drone, iar două dintre aceste trei drone au fost doborâte de piloți români. Militarii români fac minuni cu ce au la dispoziție”, a mai spus Radu Miruță.
Aceasta este a doua interceptare reușită atribuită Forțelor Aeriene Române, după o misiune anterioară din Estonia.