Cod portocaliu de vreme rea în județul Suceava

Meteorologii anunță un episod de vreme instabilă care va afecta județul Suceava în următoarele ore. Sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări puternice ale vântului și căderi de grindină.

Rafalele de vânt pot atinge viteze de până la 90 km/h, iar cantitățile de apă acumulate într-un interval scurt de timp pot depăși local 70 l/mp.

Condițiile meteo pot favoriza apariția inundațiilor locale, a scurgerilor importante de pe versanți și a alunecărilor de teren, în special în zonele deluroase și montane ale județului.

Autoritățile recomandă prudență, mai ales în timpul deplasărilor și în zonele expuse fenomenelor meteorologice extreme.