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Finala Cupei Mondiale 2026. Spania este campioana lumii, după ce a învins Argentina cu 1-0. Lionel Messi, în lacrimi

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

Realitatea de Suceava
Scris deRealitatea de Suceava
Publicat20 iul. 2026, 07:11
SursăRealitatea PLUS

Finală incendiară la Cupa Mondială de anul acesta. Spania a învins-o pe Argentina, după prelungiri, cu scorul de 1 - 0. Ambele reprize s-au jucat la fel, cu o dominare clară a campioanei Europei, în timp ce deținătoarea titlului din America de Sud doar s-a apărat. Ibericii au primit trofeul chiar din partea președintelui american Donald Trump, care i-a felicitat cu această ocazie. Totodată, în timpul pauzei dintre cele două reprize a avut loc un show de proporții cu artiști de renume chiar pe terenul de fotbal.

Spania a dominat finala

Sud-americanii au avut o singură atingere de balon în careul advers, de-a lungul celor 90 de minute. Golul de onoare a fost înscris de Ferran Torres în prelungiri, în minutul 106.

Cu o posesie a mingii de doar 34%, Argentina a înregistrat și cel mai mic procent într-un meci jucat de la Cupa Mondială. Starul argentinian Lionel Messi a plâns la finalul Cupei Mondiale, după ce a primit medalia la ceremonia de la New Jersey.

Finala a fost precedată de un spectacol organizat la pauza meciului, la care au participat mai mulți artiști internaționali, între care Madonna, Justin Bieber, Shakira și Burna Boy.

Spania cucerește al doilea titlu mondial din istorie

La ceremonia de premiere, trofeul le-a fost înmânat jucătorilor Spaniei de președintele Statelor Unite, Donald Trump, care i-a felicitat pe noii campioni mondiali.

Spania cucerește astfel al doilea titlu mondial din istorie, după cel obținut în 2010, în Africa de Sud.

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