Cod roșu de vijelii în Suceava. Cea mai mare parte a țării, sub avertizări de furtuni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de COD ROȘU pentru mai multe localități din județul Suceava, valabilă astăzi, 11 iunie 2026, în intervalul orar 14:55 – 16:00, în timp ce restul țării se află sub coduri portocaliu și galben de furtuni.

Cod roșu în 24 de localități din Suceava

Potrivit ANM , fenomenele extreme vor afecta zona județului Suceava care cuprinde localitățile: Suceava, Salcea, Cornu Luncii, Udești, Mălini, Șcheia, Bosanci, Todirești, Slatina, Ipotești, Moara, Horodniceni, Mitocu Dragomirnei, Pătrăuți, Stroiești, Valea Moldovei, Pârteștii de Jos, Drăgoiești, Berchișești, Bunești, Ilișești, Comănești, Ciprian Porumbescu și Bălăceana.

Meteorologii avertizează că în această zonă se vor semnala grindină de mari dimensiuni, cu bobi de peste 4 centimetri, vijelii puternice, cu rafale de vânt ce pot depăși 90 km/h, precum și averse torențiale care vor acumula peste 40 l/mp.

Restul țării, sub coduri portocaliu și galben

În același timp, un val de ploi traversează majoritatea regiunilor țării, iar cea mai mare parte a teritoriului se află sub avertizări de cod portocaliu și galben de instabilitate atmosferică , vizând fenomene precum descărcări electrice, vijelii și averse abundente.

Autoritățile recomandă populației din zonele vizate să evite deplasările care nu sunt absolut necesare, să se adăpostească în locuri sigure, departe de copaci, stâlpi sau structuri care ar putea fi afectate de vânt, și să își asigure obiectele aflate în curți sau pe balcoane, care pot fi luate de rafale.

Răcire bruscă, cu peste 10 grade în mai puțin de 24 de ore

Episodul de instabilitate atmosferică va fi urmat de o scădere accentuată a temperaturilor . Potrivit prognozelor, valorile termice vor coborî cu peste 10 grade în mai puțin de 24 de ore, marcând o schimbare bruscă față de vremea caldă din zilele precedente.

Specialiștii recomandă urmărirea atentă a avertizărilor meteorologice actualizate, întrucât codurile pot fi extinse sau prelungite în funcție de evoluția fenomenelor.