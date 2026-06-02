Microbuz răsturnat în Drăgușeni
Microbuz răsturnat în Drăgușeni
Un accident rutier în care a fost implicat un microbuz s a produs marți, pe raza localității Drăgușeni. La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Fălticeni, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2, sprijiniți de trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.
Echipajele de intervenție au identificat opt pasageri ai mocrobuzului. Inițial, patru dintre aceștia au fost monitorizați de către personalul medical și paramedical.
După evaluarea tuturor victimelor, doar un bărbat în vârstă de 43 de ani a necesitat transport la spital. Acesta era conștient și cooperant, prezentând dureri la un membru superior.
Celelalte șapte persoane nu au avut nevoie de transport la o unitate medicală. Cauzele producerii accidentului urmează să fie stabilite de către autoritățile competente.
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