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Autocar cuprins de flăcări în Suceava. Pasagerii s-au autoevacuat după izbucnirea incendiului într-o benzinărie

Incendiu

Incendiu

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat17 iul. 2026, 12:00
SursăRealitatea.Net

Momente tensionate în județul Suceava, după ce un autocar a fost cuprins de flăcări în timpul unei curse spre Gura Humorului. Șoferul a observat o defecțiune tehnică și a reușit să oprească vehiculul în parcarea unei benzinării din localitatea Spătărești, evitând o posibilă tragedie.

Șoferul a reacționat rapid după apariția defecțiunii

Incidentul s-a petrecut joi, în jurul prânzului, în timp ce autocarul circula către Gura Humorului.

După ce a observat că există o problemă tehnică la vehicul, conducătorul auto a tras imediat pe dreapta și a oprit în parcarea unei stații de alimentare din Spătărești, pentru a preveni extinderea pericolului.

La scurt timp după oprire, din zona roților din spate au început să iasă flăcări și fum dens.

Pasagerii au coborât imediat din autocar

Toate persoanele aflate la bord s-au evacuat în siguranță înainte ca incendiul să se extindă.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar intervenția rapidă a șoferului și reacția promptă a pasagerilor au contribuit la evitarea unor consecințe grave.

Incendiul, lichidat de pompieri și angajații benzinăriei

Până la sosirea echipajelor de intervenție, angajații benzinăriei au acționat cu stingătoarele pentru limitarea incendiului.

Ulterior, pompierii ajunși la fața locului au reușit să lichideze complet focul și să împiedice propagarea acestuia la restul autocarului sau la instalațiile din incinta stației de carburanți.

Care a fost cauza izbucnirii flăcărilor

Primele concluzii ale verificărilor arată că incendiul a fost provocat de supraîncălzirea sistemului de frânare de la axa dreapta-spate a autocarului.

Defecțiunea tehnică a dus la aprinderea componentelor din zona roții, însă intervenția rapidă a împiedicat transformarea incidentului într-un incendiu de proporții.

Autoritățile urmează să stabilească toate circumstanțele producerii evenimentului, însă, din fericire, incidentul s-a soldat doar cu pagube materiale, fără victime.

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