Autocar cuprins de flăcări în Suceava. Pasagerii s-au autoevacuat după izbucnirea incendiului într-o benzinărie

Publicat 17 iul. 2026, 12:00 Sursă Realitatea.Net

Momente tensionate în județul Suceava, după ce un autocar a fost cuprins de flăcări în timpul unei curse spre Gura Humorului. Șoferul a observat o defecțiune tehnică și a reușit să oprească vehiculul în parcarea unei benzinării din localitatea Spătărești, evitând o posibilă tragedie.

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