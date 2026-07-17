Advertising
Actualitate· 2 min citire
Autocar cuprins de flăcări în Suceava. Pasagerii s-au autoevacuat după izbucnirea incendiului într-o benzinărie
Incendiu
Publicat17 iul. 2026, 12:00
SursăRealitatea.Net
Momente tensionate în județul Suceava, după ce un autocar a fost cuprins de flăcări în timpul unei curse spre Gura Humorului. Șoferul a observat o defecțiune tehnică și a reușit să oprească vehiculul în parcarea unei benzinării din localitatea Spătărești, evitând o posibilă tragedie.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 13:22Adidași și tricouri din banii Armatei. Comandantul unității militare din Murfatlar a fost demis. Miruță:”Am găsit 100 litri de vin și carcasă de porc”
- 12:25Eclipsă totală de Soare, pe 12 august: fenomenul va fi vizibil parțial și din România
- 12:20 Bărbat grav rănit într-un accident de muncă la o stație de sortare a balastului din Suceava. A fost solicitat elicopterul SMURD
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Suceava și pe Google News